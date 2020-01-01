Токеномика Maneki (MANEKI) Откройте для себя ключевую информацию о Maneki (MANEKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maneki (MANEKI) Maneki - мемкоин в сети Solana Официальный сайт: https://manekineko.world Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/25hAyBQfoDhfWx9ay6rarbgvWGwDdNqcHsXS3jQ3mTDJ Купить MANEKI сейчас!

Токеномика и анализ цен Maneki (MANEKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maneki (MANEKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,97M $ 8,97M $ 8,97M Общее предложение: $ 8,86B $ 8,86B $ 8,86B Оборотное предложение: $ 8,86B $ 8,86B $ 8,86B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,97M $ 8,97M $ 8,97M Исторический максимум: $ 0,02795 $ 0,02795 $ 0,02795 Исторический минимум: $ 0,000845983209043834 $ 0,000845983209043834 $ 0,000845983209043834 Текущая цена: $ 0,0010125 $ 0,0010125 $ 0,0010125 Узнайте больше о цене Maneki (MANEKI)

Токеномика Maneki (MANEKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maneki (MANEKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANEKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANEKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANEKI, изучите текущую цену MANEKI!

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