Токеномика Mambo (MAMBO) Откройте для себя ключевую информацию о Mambo (MAMBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mambo (MAMBO) Мемкоин на тему гориллы. Официальный сайт: https://mamboeth.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x404d3295c8b1c61662068db584125a7ebcc0d651 Купить MAMBO сейчас!

Токеномика и анализ цен Mambo (MAMBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mambo (MAMBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Исторический максимум: $ 0,000015 $ 0,000015 $ 0,000015 Исторический минимум: $ 0,000001189655749018 $ 0,000001189655749018 $ 0,000001189655749018 Текущая цена: $ 0,000001256 $ 0,000001256 $ 0,000001256 Узнайте больше о цене Mambo (MAMBO)

Токеномика Mambo (MAMBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mambo (MAMBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAMBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAMBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAMBO, изучите текущую цену MAMBO!

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