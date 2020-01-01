Токеномика LVN (LVN)
Информация о LVN (LVN)
Протокол Levana: Levana — это аббревиатура от "Leverage any Asset". Levana — это полностью онлайн платформа бессрочного свопа. Levana Perps в настоящее время развернута на трех блокчейнах: Osmosis, Sei и Injective. Levana сотрудничает с крупнейшим спотовым AMM в Cosmos, Osmosis DEX, самой популярной цепочкой кредитного плеча Cosmos Injective и самой быстрой сетью Cosmos SEI, чтобы внедрить внутрисетевую торговлю бессрочными свопами в одноранговых цепочках в экосистему Cosmos.
Токеномика и анализ цен LVN (LVN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LVN (LVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика LVN (LVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LVN (LVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LVN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LVN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LVN, изучите текущую цену LVN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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