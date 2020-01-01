Токеномика Luce (LUCE) Откройте для себя ключевую информацию о Luce (LUCE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Luce (LUCE) Luce – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://pump.fun/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Купить LUCE сейчас!

Токеномика и анализ цен Luce (LUCE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Luce (LUCE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,57M $ 5,57M $ 5,57M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,57M $ 5,57M $ 5,57M Исторический максимум: $ 0,344 $ 0,344 $ 0,344 Исторический минимум: $ 0,000103577085336429 $ 0,000103577085336429 $ 0,000103577085336429 Текущая цена: $ 0,005573 $ 0,005573 $ 0,005573 Узнайте больше о цене Luce (LUCE)

Токеномика Luce (LUCE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Luce (LUCE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCE, изучите текущую цену LUCE!

Как купить LUCE Заинтересованы в добавлении Luce (LUCE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LUCE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LUCE на MEXC прямо сейчас!

История цены Luce (LUCE) Анализ истории цены LUCE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LUCE прямо сейчас!

Прогноз цены LUCE Хотите узнать, куда может двигаться LUCE? Наша страница прогноза цены LUCE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LUCE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!