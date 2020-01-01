Токеномика Liquity (LQTY) Откройте для себя ключевую информацию о Liquity (LQTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquity (LQTY) Liquity (LQTY) - это токен, который фиксирует комиссионный доход, генерируемый протоколом Liquity через стейкинг. Liquity - это децентрализованный протокол заимствований, позволяющий получать кредиты под 0% годовых под Эфир, используемый в качестве залога. Кредиты выплачиваются в LUSD, при этом необходимо поддерживать минимальный коэффициент обеспечения, составляющий всего 110%. Официальный сайт: https://www.liquity.org/ Whitepaper: https://docsend.com/view/bwiczmy Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D Купить LQTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquity (LQTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquity (LQTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 131,98M $ 131,98M $ 131,98M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 95,04M $ 95,04M $ 95,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 138,87M $ 138,87M $ 138,87M Исторический максимум: $ 55 $ 55 $ 55 Исторический минимум: $ 0,4336891936927399 $ 0,4336891936927399 $ 0,4336891936927399 Текущая цена: $ 1,3887 $ 1,3887 $ 1,3887 Узнайте больше о цене Liquity (LQTY)

Токеномика Liquity (LQTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquity (LQTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LQTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LQTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQTY, изучите текущую цену LQTY!

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