Токеномика Liquity (LQTY)

Токеномика Liquity (LQTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Liquity (LQTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) - это токен, который фиксирует комиссионный доход, генерируемый протоколом Liquity через стейкинг. Liquity - это децентрализованный протокол заимствований, позволяющий получать кредиты под 0% годовых под Эфир, используемый в качестве залога. Кредиты выплачиваются в LUSD, при этом необходимо поддерживать минимальный коэффициент обеспечения, составляющий всего 110%.

Официальный сайт:
https://www.liquity.org/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/bwiczmy
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D

Токеномика и анализ цен Liquity (LQTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquity (LQTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 131,98M
$ 131,98M$ 131,98M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 95,04M
$ 95,04M$ 95,04M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 138,87M
$ 138,87M$ 138,87M
Исторический максимум:
$ 55
$ 55$ 55
Исторический минимум:
$ 0,4336891936927399
$ 0,4336891936927399$ 0,4336891936927399
Текущая цена:
$ 1,3887
$ 1,3887$ 1,3887

Токеномика Liquity (LQTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Liquity (LQTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LQTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LQTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQTY, изучите текущую цену LQTY!

Как купить LQTY

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История цены Liquity (LQTY)

Анализ истории цены LQTY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LQTY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.