Токеномика LOUD (LOUD) Откройте для себя ключевую информацию о LOUD (LOUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LOUD (LOUD) Loud – это эксперимент, исследующий вечные стимулы для социального взаимодействия. Основная идея: что произойдет, если бесконечно вознаграждать людей за разговоры о монете? Каждую неделю объем торгов генерирует комиссионные за своп, которые распределяются между лучшими вкладчиками в обсуждение Loud, создавая устойчивый цикл вовлечения и вознаграждения. Официальный сайт: https://www.stayloud.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EJZJpNa4tDZ3kYdcRZgaAtaKm3fLJ5akmyPkCaKmfWvd Купить LOUD сейчас!

Токеномика и анализ цен LOUD (LOUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOUD (LOUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0338 $ 0,0338 $ 0,0338 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0004773 $ 0,0004773 $ 0,0004773 Узнайте больше о цене LOUD (LOUD)

Токеномика LOUD (LOUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOUD (LOUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOUD, изучите текущую цену LOUD!

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