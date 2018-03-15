Токеномика Loom Network (LOOM)

Токеномика Loom Network (LOOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Loom Network (LOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Официальный сайт:
https://loomx.io/
Whitepaper:
https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D

Токеномика и анализ цен Loom Network (LOOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loom Network (LOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0.49801
$ 0.49801$ 0.49801
Исторический минимум:
$ 0.001328386547818808
$ 0.001328386547818808$ 0.001328386547818808
Текущая цена:
$ 0.001666
$ 0.001666$ 0.001666

Токеномика Loom Network (LOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Loom Network (LOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LOOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LOOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOM, изучите текущую цену LOOM!

Как купить LOOM

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История цены Loom Network (LOOM)

Анализ истории цены LOOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.