Токеномика Loom Network (LOOM) Откройте для себя ключевую информацию о Loom Network (LOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Loom Network (LOOM) Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Официальный сайт: https://loomx.io/ Whitepaper: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Купить LOOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Loom Network (LOOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loom Network (LOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Исторический минимум: $ 0.001328386547818808 $ 0.001328386547818808 $ 0.001328386547818808 Текущая цена: $ 0.001666 $ 0.001666 $ 0.001666 Узнайте больше о цене Loom Network (LOOM)

Токеномика Loom Network (LOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Loom Network (LOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOOM, изучите текущую цену LOOM!

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