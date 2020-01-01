Токеномика leo (LEO)

Токеномика leo (LEO)

Откройте для себя ключевую информацию о leo (LEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о leo (LEO)

LEO - это мемкоин на блокчейне STX, который представляет кота Муниба, кота основателя STX. Нет лучшего тикера, чем питомец основателя, тем более что Биткойн - это кошачья сеть.

Официальный сайт:
leothecat.io
Обозреватель блоков:
https://explorer.hiro.so/txid/0xe214c06b4e7bf3a441ff4ac691a3255a64fac4da57f01ebaa6aa366812fc4d9e?chain=mainnet

Токеномика и анализ цен leo (LEO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене leo (LEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,05M
$ 2,05M$ 2,05M
Исторический максимум:
$ 0,0035
$ 0,0035$ 0,0035
Исторический минимум:
$ 0,000090456582653514
$ 0,000090456582653514$ 0,000090456582653514
Текущая цена:
$ 0,0002054
$ 0,0002054$ 0,0002054

Токеномика leo (LEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики leo (LEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LEO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LEO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEO, изучите текущую цену LEO!

Как купить LEO

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История цены leo (LEO)

Анализ истории цены LEO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.