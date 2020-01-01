Токеномика leo (LEO) Откройте для себя ключевую информацию о leo (LEO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о leo (LEO) LEO - это мемкоин на блокчейне STX, который представляет кота Муниба, кота основателя STX. Нет лучшего тикера, чем питомец основателя, тем более что Биткойн - это кошачья сеть. Официальный сайт: leothecat.io Обозреватель блоков: https://explorer.hiro.so/txid/0xe214c06b4e7bf3a441ff4ac691a3255a64fac4da57f01ebaa6aa366812fc4d9e?chain=mainnet Купить LEO сейчас!

Токеномика и анализ цен leo (LEO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене leo (LEO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Исторический максимум: $ 0,0035 $ 0,0035 $ 0,0035 Исторический минимум: $ 0,000090456582653514 $ 0,000090456582653514 $ 0,000090456582653514 Текущая цена: $ 0,0002054 $ 0,0002054 $ 0,0002054 Узнайте больше о цене leo (LEO)

Токеномика leo (LEO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики leo (LEO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEO, изучите текущую цену LEO!

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