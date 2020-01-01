Токеномика Landshare (LANDSHARE) Откройте для себя ключевую информацию о Landshare (LANDSHARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Landshare (LANDSHARE) Landshare переносит недвижимость в блокчейн, обеспечивая беспрепятственное инвестирование в активы реального мира (RWA) с набором дополнительных функций DeFi. Официальный сайт: https://landshare.io/ Whitepaper: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Купить LANDSHARE сейчас!

Токеномика и анализ цен Landshare (LANDSHARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Landshare (LANDSHARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 5,34M $ 5,34M $ 5,34M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,152 $ 6,152 $ 6,152 Исторический минимум: $ 0,4131348791432006 $ 0,4131348791432006 $ 0,4131348791432006 Текущая цена: $ 0,559 $ 0,559 $ 0,559 Узнайте больше о цене Landshare (LANDSHARE)

Токеномика Landshare (LANDSHARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Landshare (LANDSHARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LANDSHARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LANDSHARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LANDSHARE, изучите текущую цену LANDSHARE!

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