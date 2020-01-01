Токеномика KOLZ (KOLZ) Откройте для себя ключевую информацию о KOLZ (KOLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KOLZ (KOLZ) KOLZ – это передовая Web3-платформа, разработанная для преодоления разрыва между ведущими авторитетами в криптовалютной сфере, известными как лидеры общественного мнения (Key Opinion Leaders, KOLs), и их последователями. Используя передовую технологию репликации на основе искусственного интеллекта Sensay, KOLZ позволяет влиятельным лицам создавать цифровые копии самих себя, предоставляя своим последователям беспрецедентный доступ к их знаниям, стратегиям и идеям. Токен KOLZ является основным утилитарным токеном в этой экосистеме, предлагая уникальные возможности и преимущества как для пользователей, так и для влиятельных лиц. Официальный сайт: https://kolz.chat/ Whitepaper: https://docs.kolz.chat/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Купить KOLZ сейчас!

Токеномика и анализ цен KOLZ (KOLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOLZ (KOLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 352,30K $ 352,30K $ 352,30K Исторический максимум: $ 0,0018898 $ 0,0018898 $ 0,0018898 Исторический минимум: $ 0,000030379678630476 $ 0,000030379678630476 $ 0,000030379678630476 Текущая цена: $ 0,00003523 $ 0,00003523 $ 0,00003523 Узнайте больше о цене KOLZ (KOLZ)

Токеномика KOLZ (KOLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KOLZ (KOLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOLZ, изучите текущую цену KOLZ!

Как купить KOLZ Заинтересованы в добавлении KOLZ (KOLZ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KOLZ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KOLZ на MEXC прямо сейчас!

История цены KOLZ (KOLZ) Анализ истории цены KOLZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KOLZ прямо сейчас!

Прогноз цены KOLZ Хотите узнать, куда может двигаться KOLZ? Наша страница прогноза цены KOLZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KOLZ прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!