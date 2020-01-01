Токеномика KOLZ (KOLZ)

Токеномика KOLZ (KOLZ)

Откройте для себя ключевую информацию о KOLZ (KOLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KOLZ (KOLZ)

KOLZ – это передовая Web3-платформа, разработанная для преодоления разрыва между ведущими авторитетами в криптовалютной сфере, известными как лидеры общественного мнения (Key Opinion Leaders, KOLs), и их последователями. Используя передовую технологию репликации на основе искусственного интеллекта Sensay, KOLZ позволяет влиятельным лицам создавать цифровые копии самих себя, предоставляя своим последователям беспрецедентный доступ к их знаниям, стратегиям и идеям. Токен KOLZ является основным утилитарным токеном в этой экосистеме, предлагая уникальные возможности и преимущества как для пользователей, так и для влиятельных лиц.

Официальный сайт:
https://kolz.chat/
Whitepaper:
https://docs.kolz.chat/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376

Токеномика и анализ цен KOLZ (KOLZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOLZ (KOLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 352,30K
$ 352,30K$ 352,30K
Исторический максимум:
$ 0,0018898
$ 0,0018898$ 0,0018898
Исторический минимум:
$ 0,000030379678630476
$ 0,000030379678630476$ 0,000030379678630476
Текущая цена:
$ 0,00003523
$ 0,00003523$ 0,00003523

Токеномика KOLZ (KOLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KOLZ (KOLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOLZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOLZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOLZ, изучите текущую цену KOLZ!

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История цены KOLZ (KOLZ)

Анализ истории цены KOLZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.