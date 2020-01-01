Токеномика KOI (KOI)

Токеномика KOI (KOI)

Откройте для себя ключевую информацию о KOI (KOI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KOI (KOI)

Koi - это самый большой собственный протокол DeFi на zkSync. Koi предлагает AMM DEX со стабильными пулами, доходностью и платформой облигаций, а также надежную модель ve DAO, которая включает в себя разделение прибыли и платформу аирдропов от лаунчпада и партнеров по экосистеме.

Официальный сайт:
https://koi.finance/
Обозреватель блоков:
https://explorer.zksync.io/address/0xa995ad25Ce5eB76972ab356168f5e1D9257E4d05

Токеномика и анализ цен KOI (KOI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOI (KOI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,55M
$ 1,55M$ 1,55M
Исторический максимум:
$ 0,10245
$ 0,10245$ 0,10245
Исторический минимум:
$ 0,001483821167474539
$ 0,001483821167474539$ 0,001483821167474539
Текущая цена:
$ 0,001552
$ 0,001552$ 0,001552

Токеномика KOI (KOI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KOI (KOI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOI, изучите текущую цену KOI!

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История цены KOI (KOI)

Анализ истории цены KOI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.