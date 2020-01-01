Токеномика KOI (KOI) Откройте для себя ключевую информацию о KOI (KOI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KOI (KOI) Koi - это самый большой собственный протокол DeFi на zkSync. Koi предлагает AMM DEX со стабильными пулами, доходностью и платформой облигаций, а также надежную модель ve DAO, которая включает в себя разделение прибыли и платформу аирдропов от лаунчпада и партнеров по экосистеме. Официальный сайт: https://koi.finance/ Обозреватель блоков: https://explorer.zksync.io/address/0xa995ad25Ce5eB76972ab356168f5e1D9257E4d05 Купить KOI сейчас!

Токеномика и анализ цен KOI (KOI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOI (KOI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,55M $ 1,55M $ 1,55M Исторический максимум: $ 0,10245 $ 0,10245 $ 0,10245 Исторический минимум: $ 0,001483821167474539 $ 0,001483821167474539 $ 0,001483821167474539 Текущая цена: $ 0,001552 $ 0,001552 $ 0,001552 Узнайте больше о цене KOI (KOI)

Токеномика KOI (KOI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KOI (KOI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOI, изучите текущую цену KOI!

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