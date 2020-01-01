Токеномика Kermit (KERMIT) Откройте для себя ключевую информацию о Kermit (KERMIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kermit (KERMIT) Kermit вернулся, мать-лягушка. Появившись на улице Сезам, Kermit превратился в лягушку-дегенерата, готового доминировать в блокчейне Solana. Однако Kermit терпеть не может Pepe, своего заклятого врага. Проще говоря, $KERMIT - это самая запоминающаяся монета-лягушка на Solana, соперничающая с самой запоминающейся монетой-лягушкой на Ethereum. Только одна лягушка может стать верховной, и это будет $KERMIT, единственный и неповторимый убийца Pepe. Официальный сайт: https://kermitfrog.lol/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/86AgpNnEbvBvqNocTrVLr4hg7gXpekp4BkjHYeHD6Nxm Купить KERMIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Kermit (KERMIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kermit (KERMIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02341 $ 0,02341 $ 0,02341 Исторический минимум: $ 0,000034062843888437 $ 0,000034062843888437 $ 0,000034062843888437 Текущая цена: $ 0,00005625 $ 0,00005625 $ 0,00005625 Узнайте больше о цене Kermit (KERMIT)

Токеномика Kermit (KERMIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kermit (KERMIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KERMIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KERMIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KERMIT, изучите текущую цену KERMIT!

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