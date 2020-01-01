Токеномика KASTA (KASTA) Откройте для себя ключевую информацию о KASTA (KASTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KASTA (KASTA) Kasta — это криптовалютная платежная платформа, которая обеспечивает мгновенные и безграничные одноранговые криптотранзакции. Более того, они не будут взимать никаких комиссий за платежи, совершаемые в одной и той же криптовалюте или между двумя пользователями. Официальный сайт: https://www.ka.app Whitepaper: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Купить KASTA сейчас!

Токеномика и анализ цен KASTA (KASTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KASTA (KASTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,03M $ 7,03M $ 7,03M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 763,11M $ 763,11M $ 763,11M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,5025 $ 1,5025 $ 1,5025 Исторический минимум: $ 0,009125588345766105 $ 0,009125588345766105 $ 0,009125588345766105 Текущая цена: $ 0,009217 $ 0,009217 $ 0,009217 Узнайте больше о цене KASTA (KASTA)

Токеномика KASTA (KASTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KASTA (KASTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KASTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KASTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KASTA, изучите текущую цену KASTA!

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