Токеномика Karrat (KARRAT)

Токеномика Karrat (KARRAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Karrat (KARRAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Karrat (KARRAT)

Протокол KARRAT – это набор смартконтрактов и других модулей, позволяющих пользователям генерировать игровых персонажей из NFT, с целью объединить мир между web3 и играми, а также открывает будущее чат-ботов с искусственным интеллектом для широких масс. My Pet Hooligan, первая игра, интегрирующая $KARRAT и протокол KARRAT, является долгожданной социальной игрой в раннем доступе (Pre-Alpha) на EPIC Games.

Официальный сайт:
https://www.karratcoin.com/
Whitepaper:
https://docs.karratcoin.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650

Токеномика и анализ цен Karrat (KARRAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Karrat (KARRAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,86M
$ 11,86M$ 11,86M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 351,81M
$ 351,81M$ 351,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 33,70M
$ 33,70M$ 33,70M
Исторический максимум:
$ 1,3297
$ 1,3297$ 1,3297
Исторический минимум:
$ 0,030300711023323768
$ 0,030300711023323768$ 0,030300711023323768
Текущая цена:
$ 0,0337
$ 0,0337$ 0,0337

Токеномика Karrat (KARRAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Karrat (KARRAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KARRAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KARRAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARRAT, изучите текущую цену KARRAT!

Как купить KARRAT

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История цены Karrat (KARRAT)

Анализ истории цены KARRAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KARRAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.