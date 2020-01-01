Токеномика Karrat (KARRAT) Откройте для себя ключевую информацию о Karrat (KARRAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Karrat (KARRAT) Протокол KARRAT – это набор смартконтрактов и других модулей, позволяющих пользователям генерировать игровых персонажей из NFT, с целью объединить мир между web3 и играми, а также открывает будущее чат-ботов с искусственным интеллектом для широких масс. My Pet Hooligan, первая игра, интегрирующая $KARRAT и протокол KARRAT, является долгожданной социальной игрой в раннем доступе (Pre-Alpha) на EPIC Games. Официальный сайт: https://www.karratcoin.com/ Whitepaper: https://docs.karratcoin.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Купить KARRAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Karrat (KARRAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Karrat (KARRAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,86M $ 11,86M $ 11,86M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 351,81M $ 351,81M $ 351,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,70M $ 33,70M $ 33,70M Исторический максимум: $ 1,3297 $ 1,3297 $ 1,3297 Исторический минимум: $ 0,030300711023323768 $ 0,030300711023323768 $ 0,030300711023323768 Текущая цена: $ 0,0337 $ 0,0337 $ 0,0337 Узнайте больше о цене Karrat (KARRAT)

Токеномика Karrat (KARRAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Karrat (KARRAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KARRAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KARRAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KARRAT, изучите текущую цену KARRAT!

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