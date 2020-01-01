Токеномика Kaon (KAON)

Токеномика Kaon (KAON)

Откройте для себя ключевую информацию о Kaon (KAON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kaon (KAON)

Akropolis — это компания, которая управляет протоколом децентрализованного финансирования на основе Ethereum, который стремится обеспечить автономную финансовую экосистему для сохранения и приумножения богатства, в том числе за счет займов и кредитов.

Официальный сайт:
https://kaon.global/
Whitepaper:
https://kaon.gitbook.io/technical
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7

Токеномика и анализ цен Kaon (KAON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaon (KAON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 527,47K
$ 527,47K$ 527,47K
Общее предложение:
$ 15,00B
$ 15,00B$ 15,00B
Оборотное предложение:
$ 4,44B
$ 4,44B$ 4,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,78M
$ 1,78M$ 1,78M
Исторический максимум:
$ 0,0007331
$ 0,0007331$ 0,0007331
Исторический минимум:
$ 0,000165093329198918
$ 0,000165093329198918$ 0,000165093329198918
Текущая цена:
$ 0,0001189
$ 0,0001189$ 0,0001189

Токеномика Kaon (KAON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kaon (KAON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAON, изучите текущую цену KAON!

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История цены Kaon (KAON)

Анализ истории цены KAON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.