Токеномика Kaon (KAON) Откройте для себя ключевую информацию о Kaon (KAON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kaon (KAON) Akropolis — это компания, которая управляет протоколом децентрализованного финансирования на основе Ethereum, который стремится обеспечить автономную финансовую экосистему для сохранения и приумножения богатства, в том числе за счет займов и кредитов. Официальный сайт: https://kaon.global/ Whitepaper: https://kaon.gitbook.io/technical Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 Купить KAON сейчас!

Токеномика и анализ цен Kaon (KAON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaon (KAON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 527,47K $ 527,47K $ 527,47K Общее предложение: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Оборотное предложение: $ 4,44B $ 4,44B $ 4,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Исторический максимум: $ 0,0007331 $ 0,0007331 $ 0,0007331 Исторический минимум: $ 0,000165093329198918 $ 0,000165093329198918 $ 0,000165093329198918 Текущая цена: $ 0,0001189 $ 0,0001189 $ 0,0001189 Узнайте больше о цене Kaon (KAON)

Токеномика Kaon (KAON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kaon (KAON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAON, изучите текущую цену KAON!

Как купить KAON Заинтересованы в добавлении Kaon (KAON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KAON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KAON на MEXC прямо сейчас!

История цены Kaon (KAON) Анализ истории цены KAON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KAON прямо сейчас!

Прогноз цены KAON Хотите узнать, куда может двигаться KAON? Наша страница прогноза цены KAON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KAON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!