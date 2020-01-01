Токеномика KANGO (KANGO) Откройте для себя ключевую информацию о KANGO (KANGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KANGO (KANGO) КАНГО – пикселизированный хамелеон, который однажды бежал по бамбуковому дереву, пока молния не отправила его в полет через окно секретной тропической лаборатории, где он был помещен в ASIC-майнер и стал ускоренным. Он быстро поднялся на вершину экосистемы... за 10 дней! Теперь $KANGO стал вирусным мемом, любимым энтузиастами $KAS. Наша цель – помочь людям выбраться из матрицы, познакомив их с $KAS и заставив использовать его. Официальный сайт: https://www.kango.run/ Обозреватель блоков: https://kas.fyi/token/krc20/KANGO Купить KANGO сейчас!

Токеномика и анализ цен KANGO (KANGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KANGO (KANGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,47M $ 4,47M $ 4,47M Исторический максимум: $ 0,00017 $ 0,00017 $ 0,00017 Исторический минимум: $ 0,000010338988743936 $ 0,000010338988743936 $ 0,000010338988743936 Текущая цена: $ 0,00001558 $ 0,00001558 $ 0,00001558 Узнайте больше о цене KANGO (KANGO)

Токеномика KANGO (KANGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KANGO (KANGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KANGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KANGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KANGO, изучите текущую цену KANGO!

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