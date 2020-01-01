Токеномика JUNO (JUNO)

Токеномика JUNO (JUNO)

Откройте для себя ключевую информацию о JUNO (JUNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JUNO (JUNO)

Junø — это платформа с открытым исходным кодом для совместимых смарт-контрактов, которая автоматически выполняет, контролирует или документирует процедуру соответствующих событий и действий в соответствии с условиями такого контракта или соглашения, чтобы они были действительными и пригодными для использования в нескольких суверенных сетях.

Официальный сайт:
https://www.junonetwork.io/
Whitepaper:
https://docs.junonetwork.io/juno/readme
Обозреватель блоков:
https://www.mintscan.io/juno

Токеномика и анализ цен JUNO (JUNO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUNO (JUNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 185,56M
$ 185,56M$ 185,56M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,91M
$ 14,91M$ 14,91M
Исторический максимум:
$ 68,31
$ 68,31$ 68,31
Исторический минимум:
$ 0,06462010792455154
$ 0,06462010792455154$ 0,06462010792455154
Текущая цена:
$ 0,08036
$ 0,08036$ 0,08036

Токеномика JUNO (JUNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JUNO (JUNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JUNO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JUNO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUNO, изучите текущую цену JUNO!

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История цены JUNO (JUNO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.