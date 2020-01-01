Токеномика JUNO (JUNO) Откройте для себя ключевую информацию о JUNO (JUNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JUNO (JUNO) Junø — это платформа с открытым исходным кодом для совместимых смарт-контрактов, которая автоматически выполняет, контролирует или документирует процедуру соответствующих событий и действий в соответствии с условиями такого контракта или соглашения, чтобы они были действительными и пригодными для использования в нескольких суверенных сетях. Официальный сайт: https://www.junonetwork.io/ Whitepaper: https://docs.junonetwork.io/juno/readme Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/juno Купить JUNO сейчас!

Токеномика и анализ цен JUNO (JUNO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUNO (JUNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 185,56M $ 185,56M $ 185,56M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,91M $ 14,91M $ 14,91M Исторический максимум: $ 68,31 $ 68,31 $ 68,31 Исторический минимум: $ 0,06462010792455154 $ 0,06462010792455154 $ 0,06462010792455154 Текущая цена: $ 0,08036 $ 0,08036 $ 0,08036 Узнайте больше о цене JUNO (JUNO)

Токеномика JUNO (JUNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JUNO (JUNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JUNO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JUNO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JUNO, изучите текущую цену JUNO!

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