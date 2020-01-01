Токеномика Izzy (IZZY) Откройте для себя ключевую информацию о Izzy (IZZY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Izzy (IZZY) Единственный настоящий щенок, принадлежащий самому Мэтту Фьюри. Официальный сайт: https://izzyeth.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9E72a0E219cFf0011069ae7b0Da73fA26280f41B Купить IZZY сейчас!

Токеномика и анализ цен Izzy (IZZY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Izzy (IZZY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 146,00K $ 146,00K $ 146,00K Исторический максимум: $ 0,002379 $ 0,002379 $ 0,002379 Исторический минимум: $ 0,000579643923490371 $ 0,000579643923490371 $ 0,000579643923490371 Текущая цена: $ 0,000146 $ 0,000146 $ 0,000146 Узнайте больше о цене Izzy (IZZY)

Токеномика Izzy (IZZY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Izzy (IZZY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IZZY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IZZY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IZZY, изучите текущую цену IZZY!

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