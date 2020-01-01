Токеномика ivendPay (IVPAY)

Токеномика ivendPay (IVPAY)

Откройте для себя ключевую информацию о ivendPay (IVPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ivendPay (IVPAY)

IVPAY - это криптовалютная платежная система для розничной торговли, электронной коммерции и торговых автоматов. Ее оптимизированные процессы позволяют легко и просто начать работу. Попрощайтесь со сложными настройками и поздоровайтесь с миром криптовалют с легкостью.

Официальный сайт:
https://ivendpay.com
Whitepaper:
https://ivendpay.com/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb

Токеномика и анализ цен ivendPay (IVPAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ivendPay (IVPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 916,90M
$ 916,90M$ 916,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M
Исторический максимум:
$ 0,129
$ 0,129$ 0,129
Исторический минимум:
$ 0,001054773631701049
$ 0,001054773631701049$ 0,001054773631701049
Текущая цена:
$ 0,001211
$ 0,001211$ 0,001211

Токеномика ivendPay (IVPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ivendPay (IVPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IVPAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IVPAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IVPAY, изучите текущую цену IVPAY!

Как купить IVPAY

Заинтересованы в добавлении ivendPay (IVPAY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IVPAY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены ivendPay (IVPAY)

Анализ истории цены IVPAY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IVPAY

Хотите узнать, куда может двигаться IVPAY? Наша страница прогноза цены IVPAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.