Токеномика ivendPay (IVPAY) Откройте для себя ключевую информацию о ivendPay (IVPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ivendPay (IVPAY) IVPAY - это криптовалютная платежная система для розничной торговли, электронной коммерции и торговых автоматов. Ее оптимизированные процессы позволяют легко и просто начать работу. Попрощайтесь со сложными настройками и поздоровайтесь с миром криптовалют с легкостью. Официальный сайт: https://ivendpay.com Whitepaper: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Купить IVPAY сейчас!

Токеномика и анализ цен ivendPay (IVPAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ivendPay (IVPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 916,90M $ 916,90M $ 916,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Исторический максимум: $ 0,129 $ 0,129 $ 0,129 Исторический минимум: $ 0,001054773631701049 $ 0,001054773631701049 $ 0,001054773631701049 Текущая цена: $ 0,001211 $ 0,001211 $ 0,001211 Узнайте больше о цене ivendPay (IVPAY)

Токеномика ivendPay (IVPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ivendPay (IVPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IVPAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IVPAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IVPAY, изучите текущую цену IVPAY!

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