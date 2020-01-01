Токеномика INI (INI)
Информация о INI (INI)
InitVerse занимается созданием бизнес-инфраструктуры Web3 нового поколения под руководством InitVerse Labs. Основные продукты компании включают: INIChain – публичный блокчейн базового уровня с первым в мире TfhEVM, сетью конфиденциальности, сочетающей полностью гомоморфное шифрование с EVM. INISaaS – платформа разработки, интегрирующая инструменты искусственного интеллекта, чтобы значительно снизить барьер для создания DApp; INICloud – децентрализованный облачный сервис, использующий $INI для расчетов, чтобы предоставить обширные вычислительные ресурсы для SaaS; и INI Cloud Mining – облачная майнинговая платформа, охватывающая все типы монет PoW. Используя надежную конфиденциальность, безопасность и эффективность INIChain, InitVerse расширяет возможности сообщества разработчиков, открывая новую эру бизнеса Web3 на базе SaaS.
Токеномика и анализ цен INI (INI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене INI (INI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика INI (INI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики INI (INI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов INI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов INI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INI, изучите текущую цену INI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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