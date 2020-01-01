Токеномика IMGNAI (IMGNAI) Откройте для себя ключевую информацию о IMGNAI (IMGNAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IMGNAI (IMGNAI) imgnAI – это токен создателя, на котором основаны платформы imgnAI и PumpNai – набор творческих инструментов искусственного интеллекта, созданных для максимального удовольствия и максимальной свободы. Поддерживаемый HackVC в раунде привлечения средств в размере 1,6 млн долларов, imgnAI создает нового лидера в области потребительского ИИ, предоставляя пользователям всех уровней навыков возможность исследовать, создавать, разделять и зарабатывать. $imgnAI доступен в сетях Ethereum и Base Chain через Optimism Superbridge. Официальный сайт: https://imgnai.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0 Купить IMGNAI сейчас!

Токеномика и анализ цен IMGNAI (IMGNAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IMGNAI (IMGNAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,49M $ 3,49M $ 3,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 776,83M $ 776,83M $ 776,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,49M $ 4,49M $ 4,49M Исторический максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Исторический минимум: $ 0,000046877671460728 $ 0,000046877671460728 $ 0,000046877671460728 Текущая цена: $ 0,004489 $ 0,004489 $ 0,004489 Узнайте больше о цене IMGNAI (IMGNAI)

Токеномика IMGNAI (IMGNAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IMGNAI (IMGNAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMGNAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMGNAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMGNAI, изучите текущую цену IMGNAI!

Как купить IMGNAI Заинтересованы в добавлении IMGNAI (IMGNAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IMGNAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить IMGNAI на MEXC прямо сейчас!

История цены IMGNAI (IMGNAI) Анализ истории цены IMGNAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IMGNAI прямо сейчас!

Прогноз цены IMGNAI Хотите узнать, куда может двигаться IMGNAI? Наша страница прогноза цены IMGNAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена IMGNAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!