Токеномика IMGNAI (IMGNAI)

Токеномика IMGNAI (IMGNAI)

Откройте для себя ключевую информацию о IMGNAI (IMGNAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IMGNAI (IMGNAI)

imgnAI – это токен создателя, на котором основаны платформы imgnAI и PumpNai – набор творческих инструментов искусственного интеллекта, созданных для максимального удовольствия и максимальной свободы. Поддерживаемый HackVC в раунде привлечения средств в размере 1,6 млн долларов, imgnAI создает нового лидера в области потребительского ИИ, предоставляя пользователям всех уровней навыков возможность исследовать, создавать, разделять и зарабатывать. $imgnAI доступен в сетях Ethereum и Base Chain через Optimism Superbridge.

Официальный сайт:
https://imgnai.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0

Токеномика и анализ цен IMGNAI (IMGNAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IMGNAI (IMGNAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,49M
$ 3,49M$ 3,49M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 776,83M
$ 776,83M$ 776,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,49M
$ 4,49M$ 4,49M
Исторический максимум:
$ 0,065
$ 0,065$ 0,065
Исторический минимум:
$ 0,000046877671460728
$ 0,000046877671460728$ 0,000046877671460728
Текущая цена:
$ 0,004489
$ 0,004489$ 0,004489

Токеномика IMGNAI (IMGNAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IMGNAI (IMGNAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IMGNAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IMGNAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMGNAI, изучите текущую цену IMGNAI!

Как купить IMGNAI

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История цены IMGNAI (IMGNAI)

Анализ истории цены IMGNAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IMGNAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.