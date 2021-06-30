Токеномика HYDRA (HYDRA) Откройте для себя ключевую информацию о HYDRA (HYDRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HYDRA (HYDRA) Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Официальный сайт: https://hydrachain.org/ Whitepaper: https://blockchain.locktrip.com/Hydra%20Chain%20Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.hydrachain.org/ Купить HYDRA сейчас!

Токеномика и анализ цен HYDRA (HYDRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HYDRA (HYDRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,66M $ 3,66M $ 3,66M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 19,95M $ 19,95M $ 19,95M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 32,1 $ 32,1 $ 32,1 Исторический минимум: $ 0,16996753230431194 $ 0,16996753230431194 $ 0,16996753230431194 Текущая цена: $ 0,1832 $ 0,1832 $ 0,1832 Узнайте больше о цене HYDRA (HYDRA)

Токеномика HYDRA (HYDRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HYDRA (HYDRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYDRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYDRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYDRA, изучите текущую цену HYDRA!

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