Токеномика HOP (HOP) Откройте для себя ключевую информацию о HOP (HOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HOP (HOP) HOP — это масштабируемый генеральный токен-мост от ролл-апа к ролл-апу. Он позволяет пользователям отправлять токены из одного ролл-апа в другой почти сразу, не дожидаясь периода проверки. Официальный сайт: https://hop.exchange/ Whitepaper: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc Купить HOP сейчас!

Токеномика и анализ цен HOP (HOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HOP (HOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,87M $ 6,87M $ 6,87M Исторический максимум: $ 0,4052 $ 0,4052 $ 0,4052 Исторический минимум: $ 0,004646290994782193 $ 0,004646290994782193 $ 0,004646290994782193 Текущая цена: $ 0,006868 $ 0,006868 $ 0,006868 Узнайте больше о цене HOP (HOP)

Токеномика HOP (HOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HOP (HOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOP, изучите текущую цену HOP!

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