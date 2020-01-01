Токеномика HILO (HILO)

Токеномика HILO (HILO)

Откройте для себя ключевую информацию о HILO (HILO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HILO (HILO)

HILO – это платформа для пользователей, которые отслеживают тенденции рынка, анализируют настроения, делают прогнозы, обменивают токены, покупают, продают и голосуют за принятие ключевых решений. Она предлагает динамичное пространство для создания, обмена и взаимодействия с сообществом, предоставляя доступ к передовым инструментам и используя силу оракула для проверки данных. Помимо аналитики, HILO добавляет элемент развлечения с помощью азартных функций, интерактивных игр и ботов Telegram. Независимо от того, испытывают ли пользователи свою удачу, участвуют ли в играх или используют ботов Telegram, HILO гарантирует, что в нем всегда найдется что-то увлекательное.

Официальный сайт:
https://www.hilomarket.com/
Whitepaper:
https://docs.hilomarket.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6c3fe25a4de7fa243c653cfe1f165bf11d99704e

Токеномика и анализ цен HILO (HILO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HILO (HILO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,99M
$ 6,99M$ 6,99M
Исторический максимум:
$ 0,06995
$ 0,06995$ 0,06995
Исторический минимум:
$ 0,002333833065740739
$ 0,002333833065740739$ 0,002333833065740739
Текущая цена:
$ 0,04658
$ 0,04658$ 0,04658

Токеномика HILO (HILO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HILO (HILO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HILO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HILO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HILO, изучите текущую цену HILO!

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История цены HILO (HILO)

Анализ истории цены HILO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.