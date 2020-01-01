Токеномика Hemule (HEMULE)

Токеномика Hemule (HEMULE)

Откройте для себя ключевую информацию о Hemule (HEMULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hemule (HEMULE)

HEMULE - это мемкоин на кошачью тематику, вдохновленный семейным котом Виталика Бутерина.

Официальный сайт:
https://hemulebuterin.com/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3

Токеномика и анализ цен Hemule (HEMULE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hemule (HEMULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 980,00M
$ 980,00M$ 980,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M
Исторический максимум:
$ 0,03925
$ 0,03925$ 0,03925
Исторический минимум:
$ 0,000051713415922712
$ 0,000051713415922712$ 0,000051713415922712
Текущая цена:
$ 0,001237
$ 0,001237$ 0,001237

Токеномика Hemule (HEMULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hemule (HEMULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HEMULE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HEMULE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEMULE, изучите текущую цену HEMULE!

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История цены Hemule (HEMULE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.