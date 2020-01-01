Токеномика Hemule (HEMULE) Откройте для себя ключевую информацию о Hemule (HEMULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hemule (HEMULE) HEMULE - это мемкоин на кошачью тематику, вдохновленный семейным котом Виталика Бутерина. Официальный сайт: https://hemulebuterin.com/ Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3 Купить HEMULE сейчас!

Токеномика и анализ цен Hemule (HEMULE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hemule (HEMULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 980,00M $ 980,00M $ 980,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,24M $ 1,24M $ 1,24M Исторический максимум: $ 0,03925 $ 0,03925 $ 0,03925 Исторический минимум: $ 0,000051713415922712 $ 0,000051713415922712 $ 0,000051713415922712 Текущая цена: $ 0,001237 $ 0,001237 $ 0,001237 Узнайте больше о цене Hemule (HEMULE)

Токеномика Hemule (HEMULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hemule (HEMULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEMULE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEMULE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEMULE, изучите текущую цену HEMULE!

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