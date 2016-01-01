Токеномика Harambe (HARAMBE) Откройте для себя ключевую информацию о Harambe (HARAMBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Harambe (HARAMBE) Harambe – это всемирно известный мем, созданный в 2016 году. Это горилла, которая полюбилась многим. Монета Harambe построена на блокчейне Solana, который выделяется молниеносной скоростью транзакций и минимальными комиссиями, обеспечивая пользователям бесперебойный и экономически эффективный опыт. Официальный сайт: https://www.harambeonsol.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Fch1oixTPri8zxBnmdCEADoJW2toyFHxqDZacQkwdvSP Купить HARAMBE сейчас!

Токеномика и анализ цен Harambe (HARAMBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Harambe (HARAMBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,093 $ 0,093 $ 0,093 Исторический минимум: $ 0,000006818675496297 $ 0,000006818675496297 $ 0,000006818675496297 Текущая цена: $ 0,003986 $ 0,003986 $ 0,003986 Узнайте больше о цене Harambe (HARAMBE)

Токеномика Harambe (HARAMBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Harambe (HARAMBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HARAMBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HARAMBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HARAMBE, изучите текущую цену HARAMBE!

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