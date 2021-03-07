Токеномика HAPI (HAPI) Откройте для себя ключевую информацию о HAPI (HAPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HAPI (HAPI) HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks. Официальный сайт: https://hapi.one/ Whitepaper: https://hapi-one.gitbook.io/hapi-protocol/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6VNKqgz9hk7zRShTFdg5AnkfKwZUcojzwAkzxSH3bnUm Купить HAPI сейчас!

Токеномика и анализ цен HAPI (HAPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HAPI (HAPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 732,25K $ 732,25K $ 732,25K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Исторический максимум: $ 179,5 $ 179,5 $ 179,5 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 2,427 $ 2,427 $ 2,427 Узнайте больше о цене HAPI (HAPI)

Токеномика HAPI (HAPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HAPI (HAPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAPI, изучите текущую цену HAPI!

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