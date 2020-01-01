Токеномика Hasaki (HAHA) Откройте для себя ключевую информацию о Hasaki (HAHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hasaki (HAHA) Hasaki - самая умная собака в мире! И это ваш самый способный ИИ-помощник в криптовалютном мире. Официальный сайт: https://hasaki.ai/home Whitepaper: https://hasaki-docs.gitbook.io/white-paper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xd87d72248093597df8d56d2a53c1ab7c1a0cc8da Купить HAHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Hasaki (HAHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hasaki (HAHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 292,30K $ 292,30K $ 292,30K Исторический максимум: $ 0,000175 $ 0,000175 $ 0,000175 Исторический минимум: $ 0,000002046191761675 $ 0,000002046191761675 $ 0,000002046191761675 Текущая цена: $ 0,000002923 $ 0,000002923 $ 0,000002923 Узнайте больше о цене Hasaki (HAHA)

Токеномика Hasaki (HAHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hasaki (HAHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAHA, изучите текущую цену HAHA!

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