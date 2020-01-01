Токеномика GVNR (GVNR) Откройте для себя ключевую информацию о GVNR (GVNR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GVNR (GVNR) GVNR мобилизует спящую ликвидность, безопасно интегрируя Bitcoin в DeFi. Пользователи могут использовать нативные $BTC в качестве залога без потери доверия и без создания налогооблагаемых ситуаций, избегая обертывания и мостов. Это позволяет раскрыть потенциал Bitcoin как мощной движущей силы кроссчейн-инноваций. Официальный сайт: http://gvnr.xyz/ Whitepaper: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Купить GVNR сейчас!

Токеномика и анализ цен GVNR (GVNR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GVNR (GVNR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,04M $ 13,04M $ 13,04M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 7,20M $ 7,20M $ 7,20M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7 $ 7 $ 7 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,811 $ 1,811 $ 1,811 Узнайте больше о цене GVNR (GVNR)

Токеномика GVNR (GVNR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GVNR (GVNR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GVNR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GVNR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GVNR, изучите текущую цену GVNR!

Как купить GVNR Заинтересованы в добавлении GVNR (GVNR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GVNR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GVNR на MEXC прямо сейчас!

История цены GVNR (GVNR) Анализ истории цены GVNR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GVNR прямо сейчас!

Прогноз цены GVNR Хотите узнать, куда может двигаться GVNR? Наша страница прогноза цены GVNR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GVNR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!