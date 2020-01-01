Токеномика GVNR (GVNR)

Токеномика GVNR (GVNR)

Откройте для себя ключевую информацию о GVNR (GVNR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GVNR (GVNR)

GVNR мобилизует спящую ликвидность, безопасно интегрируя Bitcoin в DeFi. Пользователи могут использовать нативные $BTC в качестве залога без потери доверия и без создания налогооблагаемых ситуаций, избегая обертывания и мостов. Это позволяет раскрыть потенциал Bitcoin как мощной движущей силы кроссчейн-инноваций.

Официальный сайт:
http://gvnr.xyz/
Whitepaper:
https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d

Токеномика и анализ цен GVNR (GVNR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GVNR (GVNR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,04M
$ 13,04M$ 13,04M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 7,20M
$ 7,20M$ 7,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 7
$ 7$ 7
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 1,811
$ 1,811$ 1,811

Токеномика GVNR (GVNR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GVNR (GVNR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GVNR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GVNR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GVNR, изучите текущую цену GVNR!

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История цены GVNR (GVNR)

Анализ истории цены GVNR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.