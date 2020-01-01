Токеномика Triathon (GROW) Откройте для себя ключевую информацию о Triathon (GROW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Triathon (GROW) Triathon - это платформа для обнаружения контрактов на основе искусственного интеллекта, ориентированная на предоставление услуг по обнаружению безопасности для Dapps. Цель Triathon - предоставить создателям проектов и держателям токенов возможность управлять процессом тестирования и аудита криптопроектов на протяжении всего их жизненного цикла, независимо от того, есть ли у человека опыт работы в сфере технологий или нет. Официальный сайт: https://www.triathon.space/ Whitepaper: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3 Купить GROW сейчас!

Токеномика и анализ цен Triathon (GROW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Triathon (GROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Исторический максимум: $ 0,95 $ 0,95 $ 0,95 Исторический минимум: $ 0,015272392157267153 $ 0,015272392157267153 $ 0,015272392157267153 Текущая цена: $ 0,0149 $ 0,0149 $ 0,0149 Узнайте больше о цене Triathon (GROW)

Токеномика Triathon (GROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Triathon (GROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GROW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GROW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GROW, изучите текущую цену GROW!

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