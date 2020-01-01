Токеномика Triathon (GROW)

Токеномика Triathon (GROW)

Откройте для себя ключевую информацию о Triathon (GROW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Triathon (GROW)

Triathon - это платформа для обнаружения контрактов на основе искусственного интеллекта, ориентированная на предоставление услуг по обнаружению безопасности для Dapps. Цель Triathon - предоставить создателям проектов и держателям токенов возможность управлять процессом тестирования и аудита криптопроектов на протяжении всего их жизненного цикла, независимо от того, есть ли у человека опыт работы в сфере технологий или нет.

Официальный сайт:
https://www.triathon.space/
Whitepaper:
https://triathon.gitbook.io/economic-paper/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3

Токеномика и анализ цен Triathon (GROW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Triathon (GROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M
Исторический максимум:
$ 0,95
$ 0,95$ 0,95
Исторический минимум:
$ 0,015272392157267153
$ 0,015272392157267153$ 0,015272392157267153
Текущая цена:
$ 0,0149
$ 0,0149$ 0,0149

Токеномика Triathon (GROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Triathon (GROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GROW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GROW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GROW, изучите текущую цену GROW!

Как купить GROW

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История цены Triathon (GROW)

Анализ истории цены GROW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.