Токеномика Gorilla (GORILLA)

Токеномика Gorilla (GORILLA)

Откройте для себя ключевую информацию о Gorilla (GORILLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gorilla (GORILLA)

$GORILLA - мем-токен, способный произвести революцию в криптовалютной сфере, сочетая в себе вирусную привлекательность и значительную полезность, создавая инвестиционные возможности, превосходящие традиционные мем-токены. $GORILLA отличается наличием IDO Launchpad, предоставляющей стратегические преимущества для ранних инвесторов, и DEX-свопом с расширенными функциями стоп/лосс для оптимизации торгового опыта. Коллекция NFT, связанная с $GORILLA, призвана соперничать с такими гигантами индустрии, как "Bored Ape Yacht Club".

Официальный сайт:
https://gorillatoken.io/
Whitepaper:
https://gorilla.gitbook.io/gorilla-white-paper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x33c04bed4533e31f2afb8ac4a61a48eda38c4fa0

Токеномика и анализ цен Gorilla (GORILLA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gorilla (GORILLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 371,97K
$ 371,97K$ 371,97K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 863,45M
$ 863,45M$ 863,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,018
$ 0,018$ 0,018
Исторический минимум:
$ 0,000201488654319929
$ 0,000201488654319929$ 0,000201488654319929
Текущая цена:
$ 0,0004308
$ 0,0004308$ 0,0004308

Токеномика Gorilla (GORILLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gorilla (GORILLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GORILLA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GORILLA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORILLA, изучите текущую цену GORILLA!

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История цены Gorilla (GORILLA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.