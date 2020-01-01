Токеномика Gorilla (GORILLA) Откройте для себя ключевую информацию о Gorilla (GORILLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gorilla (GORILLA) $GORILLA - мем-токен, способный произвести революцию в криптовалютной сфере, сочетая в себе вирусную привлекательность и значительную полезность, создавая инвестиционные возможности, превосходящие традиционные мем-токены. $GORILLA отличается наличием IDO Launchpad, предоставляющей стратегические преимущества для ранних инвесторов, и DEX-свопом с расширенными функциями стоп/лосс для оптимизации торгового опыта. Коллекция NFT, связанная с $GORILLA, призвана соперничать с такими гигантами индустрии, как "Bored Ape Yacht Club". Официальный сайт: https://gorillatoken.io/ Whitepaper: https://gorilla.gitbook.io/gorilla-white-paper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x33c04bed4533e31f2afb8ac4a61a48eda38c4fa0 Купить GORILLA сейчас!

Токеномика и анализ цен Gorilla (GORILLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gorilla (GORILLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 371,97K $ 371,97K $ 371,97K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 863,45M $ 863,45M $ 863,45M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,018 $ 0,018 $ 0,018 Исторический минимум: $ 0,000201488654319929 $ 0,000201488654319929 $ 0,000201488654319929 Текущая цена: $ 0,0004308 $ 0,0004308 $ 0,0004308 Узнайте больше о цене Gorilla (GORILLA)

Токеномика Gorilla (GORILLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gorilla (GORILLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GORILLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GORILLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORILLA, изучите текущую цену GORILLA!

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