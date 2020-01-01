Токеномика GORA (GORA) Откройте для себя ключевую информацию о GORA (GORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GORA (GORA) Goracle — это децентрализованный блокчейн-оракул, изначально построенный на блокчейне Algorand. Мы даем разработчикам и предприятиям возможность создавать передовые и надежные децентрализованные приложения, преодолевая разрыв между традиционными системами и сетями блокчейнов. Официальный сайт: https://www.gora.io/ Whitepaper: https://docs.gora.io/gora-docs/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3b9b5AD79cbb7649143DEcD5afc749a75F8e6C7F Купить GORA сейчас!

Токеномика и анализ цен GORA (GORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GORA (GORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,8479 $ 0,8479 $ 0,8479 Исторический минимум: $ 0,019519151242983767 $ 0,019519151242983767 $ 0,019519151242983767 Текущая цена: $ 0,0241 $ 0,0241 $ 0,0241 Узнайте больше о цене GORA (GORA)

Токеномика GORA (GORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GORA (GORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORA, изучите текущую цену GORA!

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