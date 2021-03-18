Токеномика GAMEE (GMEE) Откройте для себя ключевую информацию о GAMEE (GMEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAMEE (GMEE) "GMEE - это полезный токен, предназначенный для признания и вознаграждения игрового мастерства и стимулирования вовлечения игроков на платформе казуальных игр GAMEE. Токен GMEE будет предоставляться игрокам в качестве призов, заработанных в играх, проводимых на платформе GAMEE. Токены будут использоваться для оплаты вступительных взносов в специальных турнирах, а также будут иметь управленческие функции, в том числе позволят владельцам токенов голосовать по дорожным картам игр GAMEE и распределять пулы вознаграждений. GAMEE, дочерняя компания Animoca Brands, представляет собой высокововлеченную гиперказуальную игровую платформу, где пользователи выполняют игровые миссии, соревнуются в турнирах и получают призы за свою активность. GAMEE была основана в 2015 году в Чешской Республике и в настоящее время насчитывает 25 миллионов зарегистрированных пользователей." Официальный сайт: https://www.gamee.com/ Whitepaper: https://wiki.gamee.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd9016a907dc0ecfa3ca425ab20b6b785b42f2373 Купить GMEE сейчас!

Токеномика и анализ цен GAMEE (GMEE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMEE (GMEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,67B $ 1,67B $ 1,67B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,958 $ 0,958 $ 0,958 Исторический минимум: $ 0,001469523115638043 $ 0,001469523115638043 $ 0,001469523115638043 Текущая цена: $ 0,001476 $ 0,001476 $ 0,001476 Узнайте больше о цене GAMEE (GMEE)

Токеномика GAMEE (GMEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAMEE (GMEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMEE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMEE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMEE, изучите текущую цену GMEE!

Как купить GMEE Заинтересованы в добавлении GAMEE (GMEE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GMEE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GMEE на MEXC прямо сейчас!

История цены GAMEE (GMEE) Анализ истории цены GMEE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GMEE прямо сейчас!

Прогноз цены GMEE Хотите узнать, куда может двигаться GMEE? Наша страница прогноза цены GMEE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GMEE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!