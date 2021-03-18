Токеномика GAMEE (GMEE)

Токеномика GAMEE (GMEE)

Откройте для себя ключевую информацию о GAMEE (GMEE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GAMEE (GMEE)

"GMEE - это полезный токен, предназначенный для признания и вознаграждения игрового мастерства и стимулирования вовлечения игроков на платформе казуальных игр GAMEE. Токен GMEE будет предоставляться игрокам в качестве призов, заработанных в играх, проводимых на платформе GAMEE. Токены будут использоваться для оплаты вступительных взносов в специальных турнирах, а также будут иметь управленческие функции, в том числе позволят владельцам токенов голосовать по дорожным картам игр GAMEE и распределять пулы вознаграждений. GAMEE, дочерняя компания Animoca Brands, представляет собой высокововлеченную гиперказуальную игровую платформу, где пользователи выполняют игровые миссии, соревнуются в турнирах и получают призы за свою активность. GAMEE была основана в 2015 году в Чешской Республике и в настоящее время насчитывает 25 миллионов зарегистрированных пользователей."

Официальный сайт:
https://www.gamee.com/
Whitepaper:
https://wiki.gamee.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd9016a907dc0ecfa3ca425ab20b6b785b42f2373

Токеномика и анализ цен GAMEE (GMEE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMEE (GMEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,46M
$ 2,46M$ 2,46M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,67B
$ 1,67B$ 1,67B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,958
$ 0,958$ 0,958
Исторический минимум:
$ 0,001469523115638043
$ 0,001469523115638043$ 0,001469523115638043
Текущая цена:
$ 0,001476
$ 0,001476$ 0,001476

Токеномика GAMEE (GMEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAMEE (GMEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GMEE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GMEE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMEE, изучите текущую цену GMEE!

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История цены GAMEE (GMEE)

Анализ истории цены GMEE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.