Токеномика GAMEE (GMEE)
Информация о GAMEE (GMEE)
"GMEE - это полезный токен, предназначенный для признания и вознаграждения игрового мастерства и стимулирования вовлечения игроков на платформе казуальных игр GAMEE. Токен GMEE будет предоставляться игрокам в качестве призов, заработанных в играх, проводимых на платформе GAMEE. Токены будут использоваться для оплаты вступительных взносов в специальных турнирах, а также будут иметь управленческие функции, в том числе позволят владельцам токенов голосовать по дорожным картам игр GAMEE и распределять пулы вознаграждений. GAMEE, дочерняя компания Animoca Brands, представляет собой высокововлеченную гиперказуальную игровую платформу, где пользователи выполняют игровые миссии, соревнуются в турнирах и получают призы за свою активность. GAMEE была основана в 2015 году в Чешской Республике и в настоящее время насчитывает 25 миллионов зарегистрированных пользователей."
Токеномика и анализ цен GAMEE (GMEE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMEE (GMEE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GAMEE (GMEE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GAMEE (GMEE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GMEE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GMEE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMEE, изучите текущую цену GMEE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GMEE = 0,001476 USD