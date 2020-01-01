Токеномика GOMBLE (GM) Откройте для себя ключевую информацию о GOMBLE (GM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOMBLE (GM) Web3 подразделение ведущей игровой студии Южной Кореи с более чем 100 миллионами пользователей. Официальный сайт: https://linktr.ee/Gomble Обозреватель блоков: http://bscscan.com/token/0xd8002d4bd1d50136a731c141e3206d516e6d3b3d Купить GM сейчас!

Токеномика и анализ цен GOMBLE (GM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOMBLE (GM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,31M $ 12,31M $ 12,31M Исторический максимум: $ 0,06601 $ 0,06601 $ 0,06601 Исторический минимум: $ 0,01979270066641826 $ 0,01979270066641826 $ 0,01979270066641826 Текущая цена: $ 0,01231 $ 0,01231 $ 0,01231 Узнайте больше о цене GOMBLE (GM)

Токеномика GOMBLE (GM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOMBLE (GM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GM, изучите текущую цену GM!

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