Токеномика GET (GET) Откройте для себя ключевую информацию о GET (GET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GET (GET) GET разработан как токен, который движется вместе с эволюцией развлечений, основываясь на основных идеях Web3. Характеристики Web3, такие как демократизация принятия решений и немедленное распределение ценностей, имеют чрезвычайно высокое сходство с набором сценариев использования, предоставляемых GET. Официальный сайт: https://global-entertainment-token.org/ Whitepaper: https://docs.global-entertainment-token.org/ Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/tokenPolicy/33be91b6ae36905945138fbd131ca0fc255dc55ab5c2bfbc8fb41072 Купить GET сейчас!

Токеномика и анализ цен GET (GET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GET (GET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0267 $ 0,0267 $ 0,0267 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,011075 $ 0,011075 $ 0,011075 Узнайте больше о цене GET (GET)

Токеномика GET (GET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GET (GET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GET, изучите текущую цену GET!

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История цены GET (GET) Анализ истории цены GET помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GET прямо сейчас!

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