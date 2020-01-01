Токеномика Gaia EverWorld (GAIA) Откройте для себя ключевую информацию о Gaia EverWorld (GAIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gaia EverWorld (GAIA) Gaia Everworld — это захватывающий фэнтезийный мир с несколькими регионами, в котором игроки строят свои королевства, исследуют земли, собирают, разводят и сражаются со своими легионерами Gaia. Официальный сайт: https://gaiaworld.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x723b17718289a91af252d616de2c77944962d122 Купить GAIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Gaia EverWorld (GAIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gaia EverWorld (GAIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 248,45K $ 248,45K $ 248,45K Исторический максимум: $ 4,5746 $ 4,5746 $ 4,5746 Исторический минимум: $ 0,000305094121526052 $ 0,000305094121526052 $ 0,000305094121526052 Текущая цена: $ 0,0004969 $ 0,0004969 $ 0,0004969 Узнайте больше о цене Gaia EverWorld (GAIA)

Токеномика Gaia EverWorld (GAIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gaia EverWorld (GAIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAIA, изучите текущую цену GAIA!

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