Токеномика FREEdom Coin (FREEDOM) Откройте для себя ключевую информацию о FREEdom Coin (FREEDOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FREEdom Coin (FREEDOM) FREEdom coin была запущена в апреле 2018 года. Она предлагает DeFi на BNBChain и реальные криптоплатежные решения для торговых автоматов, магазинов и веб-магазинов. Официальный сайт: https://freedom-coin.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Купить FREEDOM сейчас!

Токеномика и анализ цен FREEdom Coin (FREEDOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FREEdom Coin (FREEDOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 378,58K $ 378,58K $ 378,58K Общее предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Оборотное предложение: $ 9,94T $ 9,94T $ 9,94T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 380,90K $ 380,90K $ 380,90K Исторический максимум: $ 0,00000057498 $ 0,00000057498 $ 0,00000057498 Исторический минимум: $ 0,000000035627955743 $ 0,000000035627955743 $ 0,000000035627955743 Текущая цена: $ 0,00000003809 $ 0,00000003809 $ 0,00000003809 Узнайте больше о цене FREEdom Coin (FREEDOM)

Токеномика FREEdom Coin (FREEDOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FREEdom Coin (FREEDOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREEDOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREEDOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREEDOM, изучите текущую цену FREEDOM!

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