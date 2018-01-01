Токеномика FREEdom Coin (FREEDOM)

Токеномика FREEdom Coin (FREEDOM)

Откройте для себя ключевую информацию о FREEdom Coin (FREEDOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin была запущена в апреле 2018 года. Она предлагает DeFi на BNBChain и реальные криптоплатежные решения для торговых автоматов, магазинов и веб-магазинов.

Официальный сайт:
https://freedom-coin.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy

Токеномика и анализ цен FREEdom Coin (FREEDOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FREEdom Coin (FREEDOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 378,58K
$ 378,58K$ 378,58K
Общее предложение:
$ 10,00T
$ 10,00T$ 10,00T
Оборотное предложение:
$ 9,94T
$ 9,94T$ 9,94T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 380,90K
$ 380,90K$ 380,90K
Исторический максимум:
$ 0,00000057498
$ 0,00000057498$ 0,00000057498
Исторический минимум:
$ 0,000000035627955743
$ 0,000000035627955743$ 0,000000035627955743
Текущая цена:
$ 0,00000003809
$ 0,00000003809$ 0,00000003809

Токеномика FREEdom Coin (FREEDOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FREEdom Coin (FREEDOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FREEDOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FREEDOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREEDOM, изучите текущую цену FREEDOM!

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История цены FREEdom Coin (FREEDOM)

Анализ истории цены FREEDOM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.