Токеномика FINE (FINE) Откройте для себя ключевую информацию о FINE (FINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FINE (FINE) "This Is Fine" уникален как мем по двум причинам. Во-первых, несмотря на то, что его иногда модифицируют, чаще всего он используется в неизменном виде. Во-вторых, он по-прежнему популярен и используется, несмотря на то, что ему уже почти девять лет. Официальный сайт: https://www.finerc.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Купить FINE сейчас!

Токеномика и анализ цен FINE (FINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FINE (FINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 679,71K $ 679,71K $ 679,71K Исторический максимум: $ 0,00000007421 $ 0,00000007421 $ 0,00000007421 Исторический минимум: $ 0,000000000018310705 $ 0,000000000018310705 $ 0,000000000018310705 Текущая цена: $ 0,0000000016157 $ 0,0000000016157 $ 0,0000000016157 Узнайте больше о цене FINE (FINE)

Токеномика FINE (FINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FINE (FINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINE, изучите текущую цену FINE!

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