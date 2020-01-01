Токеномика FINE (FINE)

Токеномика FINE (FINE)

Откройте для себя ключевую информацию о FINE (FINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FINE (FINE)

"This Is Fine" уникален как мем по двум причинам. Во-первых, несмотря на то, что его иногда модифицируют, чаще всего он используется в неизменном виде. Во-вторых, он по-прежнему популярен и используется, несмотря на то, что ему уже почти девять лет.

Официальный сайт:
https://www.finerc.vip/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba

Токеномика и анализ цен FINE (FINE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FINE (FINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 679,71K
$ 679,71K$ 679,71K
Исторический максимум:
$ 0,00000007421
$ 0,00000007421$ 0,00000007421
Исторический минимум:
$ 0,000000000018310705
$ 0,000000000018310705$ 0,000000000018310705
Текущая цена:
$ 0,0000000016157
$ 0,0000000016157$ 0,0000000016157

Токеномика FINE (FINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FINE (FINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FINE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FINE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINE, изучите текущую цену FINE!

Как купить FINE

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История цены FINE (FINE)

Анализ истории цены FINE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.