Токеномика EVR (EVR)

Токеномика EVR (EVR)

Откройте для себя ключевую информацию о EVR (EVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EVR (EVR)

Глобальный децентрализованный DePIN без ограничений прав доступа для сверхгибких и сверхмощных dApps. Приложения Evernode dApps могут быть написаны практически на любом языке, развернуты практически в любом масштабе, читать и записывать на диск и в Интернет, получать данные офчейн, выполнять сложные вычисления и в целом работать как обычные приложения, но децентрализованным способом. Это новое видение сверхгибких и сверхмощных dApps.

Официальный сайт:
https://evernode.org
Whitepaper:
https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8

Токеномика и анализ цен EVR (EVR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EVR (EVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 72,25M
$ 72,25M$ 72,25M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,21M
$ 18,21M$ 18,21M
Исторический максимум:
$ 0,7
$ 0,7$ 0,7
Исторический минимум:
$ 0,0344550846845965
$ 0,0344550846845965$ 0,0344550846845965
Текущая цена:
$ 0,25203
$ 0,25203$ 0,25203

Токеномика EVR (EVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EVR (EVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EVR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EVR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVR, изучите текущую цену EVR!

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История цены EVR (EVR)

Анализ истории цены EVR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.