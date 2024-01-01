Токеномика EVR (EVR) Откройте для себя ключевую информацию о EVR (EVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EVR (EVR) Глобальный децентрализованный DePIN без ограничений прав доступа для сверхгибких и сверхмощных dApps. Приложения Evernode dApps могут быть написаны практически на любом языке, развернуты практически в любом масштабе, читать и записывать на диск и в Интернет, получать данные офчейн, выполнять сложные вычисления и в целом работать как обычные приложения, но децентрализованным способом. Это новое видение сверхгибких и сверхмощных dApps. Официальный сайт: https://evernode.org Whitepaper: https://evernode.org/wp-content/uploads/2024/01/Evernode-2.0.pdf Обозреватель блоков: https://xahauexplorer.com/explorer/rEvernodee8dJLaFsujS6q1EiXvZYmHXr8 Купить EVR сейчас!

Токеномика и анализ цен EVR (EVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EVR (EVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 72,25M $ 72,25M $ 72,25M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,21M $ 18,21M $ 18,21M Исторический максимум: $ 0,7 $ 0,7 $ 0,7 Исторический минимум: $ 0,0344550846845965 $ 0,0344550846845965 $ 0,0344550846845965 Текущая цена: $ 0,25203 $ 0,25203 $ 0,25203 Узнайте больше о цене EVR (EVR)

Токеномика EVR (EVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EVR (EVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVR, изучите текущую цену EVR!

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