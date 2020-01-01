Токеномика The Epiko (EPIKO) Откройте для себя ключевую информацию о The Epiko (EPIKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Epiko (EPIKO) Epiko - платформа GameFi на блокчейне, обеспечивающая работу нового поколения игровой экосистемы Web 3.0. Их цель - привнести в блокчейн высококачественный и увлекательный опыт и способствовать массовому принятию криптовалют. Игроки полностью владеют собственными активами и могут активно участвовать в игровой экосистеме. Официальный сайт: https://epiko.io Whitepaper: https://docs.epiko.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Купить EPIKO сейчас!

Токеномика и анализ цен The Epiko (EPIKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Epiko (EPIKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 136,13K $ 136,13K $ 136,13K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 174,53M $ 174,53M $ 174,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 234,00K $ 234,00K $ 234,00K Исторический максимум: $ 0,0344884 $ 0,0344884 $ 0,0344884 Исторический минимум: $ 0,000256123717200183 $ 0,000256123717200183 $ 0,000256123717200183 Текущая цена: $ 0,00078 $ 0,00078 $ 0,00078 Узнайте больше о цене The Epiko (EPIKO)

Токеномика The Epiko (EPIKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Epiko (EPIKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EPIKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EPIKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPIKO, изучите текущую цену EPIKO!

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