Токеномика The Epiko (EPIKO)

Токеномика The Epiko (EPIKO)

Откройте для себя ключевую информацию о The Epiko (EPIKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Epiko (EPIKO)

Epiko - платформа GameFi на блокчейне, обеспечивающая работу нового поколения игровой экосистемы Web 3.0. Их цель - привнести в блокчейн высококачественный и увлекательный опыт и способствовать массовому принятию криптовалют. Игроки полностью владеют собственными активами и могут активно участвовать в игровой экосистеме.

Официальный сайт:
https://epiko.io
Whitepaper:
https://docs.epiko.io/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh

Токеномика и анализ цен The Epiko (EPIKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Epiko (EPIKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 136,13K
$ 136,13K$ 136,13K
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 174,53M
$ 174,53M$ 174,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 234,00K
$ 234,00K$ 234,00K
Исторический максимум:
$ 0,0344884
$ 0,0344884$ 0,0344884
Исторический минимум:
$ 0,000256123717200183
$ 0,000256123717200183$ 0,000256123717200183
Текущая цена:
$ 0,00078
$ 0,00078$ 0,00078

Токеномика The Epiko (EPIKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Epiko (EPIKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EPIKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EPIKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPIKO, изучите текущую цену EPIKO!

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История цены The Epiko (EPIKO)

Анализ истории цены EPIKO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.