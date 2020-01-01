Токеномика Elon for AfD (ELON4AFD) Откройте для себя ключевую информацию о Elon for AfD (ELON4AFD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elon for AfD (ELON4AFD) Elon4AfD начинался как легкомысленный и юмористический проект мемкоина, но быстро превратился в мощное и растущее движение. Он является символом свободы слова, инноваций и суверенитета, объединяя страстное сообщество, стремящееся к значимым переменам. Официальный сайт: https://elon4afd.meme/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump Купить ELON4AFD сейчас!

Токеномика и анализ цен Elon for AfD (ELON4AFD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elon for AfD (ELON4AFD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,275 $ 0,275 $ 0,275 Исторический минимум: $ 0,00005718457428434 $ 0,00005718457428434 $ 0,00005718457428434 Текущая цена: $ 0,004614 $ 0,004614 $ 0,004614 Узнайте больше о цене Elon for AfD (ELON4AFD)

Токеномика Elon for AfD (ELON4AFD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elon for AfD (ELON4AFD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELON4AFD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELON4AFD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELON4AFD, изучите текущую цену ELON4AFD!

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