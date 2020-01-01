Токеномика Eliza (ELIZA) Откройте для себя ключевую информацию о Eliza (ELIZA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eliza (ELIZA) ELIZA – это мемкоин. Официальный сайт: https://www.elizawakesup.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Купить ELIZA сейчас!

Токеномика и анализ цен Eliza (ELIZA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eliza (ELIZA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,17666 $ 0,17666 $ 0,17666 Исторический минимум: $ 0,001375778307846863 $ 0,001375778307846863 $ 0,001375778307846863 Текущая цена: $ 0,001623 $ 0,001623 $ 0,001623 Узнайте больше о цене Eliza (ELIZA)

Токеномика Eliza (ELIZA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eliza (ELIZA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELIZA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELIZA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELIZA, изучите текущую цену ELIZA!

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