Токеномика dovu (DOVU) Откройте для себя ключевую информацию о dovu (DOVU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dovu (DOVU) Представляем вам dovuOS - платформу, которая изменит управление проектами в области устойчивого развития. Наша инновационная система разработана для оптимизации сложных задач в области устойчивого развития, снижения операционных расходов и упрощения процессов. Бесперебойно работая с токенами DOVU для любого клиента, dovuOS предлагает прозрачные, предсказуемые затраты в долларах США, делая управление устойчивыми проектами более доступным и эффективным для бизнеса. Официальный сайт: https://dovu.earth Обозреватель блоков: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059 Купить DOVU сейчас!

Токеномика и анализ цен dovu (DOVU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dovu (DOVU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,87M $ 17,87M $ 17,87M Исторический максимум: $ 0,005259 $ 0,005259 $ 0,005259 Исторический минимум: $ 0,000368190320191491 $ 0,000368190320191491 $ 0,000368190320191491 Текущая цена: $ 0,0017868 $ 0,0017868 $ 0,0017868 Узнайте больше о цене dovu (DOVU)

Токеномика dovu (DOVU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dovu (DOVU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOVU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOVU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOVU, изучите текущую цену DOVU!

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