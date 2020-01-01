Токеномика DogeVerse (DOGEVERSE) Откройте для себя ключевую информацию о DogeVerse (DOGEVERSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DogeVerse (DOGEVERSE) Dogeverse - это первый токен Doge Meme, созданный на основе мультичейн сети, охватывающей Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche и Base. Добро пожаловать во взаимосвязанную вселенную любителей Doge, где сходятся сообщество, вознаграждения и творческое веселье. Разместите свои токены $DOGEVERSE на Ethereum, чтобы увеличить свои активы в течение сезона мемов. Официальный сайт: https://thedogeverse.com/en Whitepaper: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Купить DOGEVERSE сейчас!

Токеномика и анализ цен DogeVerse (DOGEVERSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogeVerse (DOGEVERSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00B $ 200,00B $ 200,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 0,00017 $ 0,00017 $ 0,00017 Исторический минимум: $ 0,000004614376696516 $ 0,000004614376696516 $ 0,000004614376696516 Текущая цена: $ 0,00000503 $ 0,00000503 $ 0,00000503 Узнайте больше о цене DogeVerse (DOGEVERSE)

Токеномика DogeVerse (DOGEVERSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DogeVerse (DOGEVERSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGEVERSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGEVERSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGEVERSE, изучите текущую цену DOGEVERSE!

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