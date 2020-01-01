Токеномика Derp Coin (DERP) Откройте для себя ключевую информацию о Derp Coin (DERP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Derp Coin (DERP) DERPcoin - это криптовалюта, которая отмечает самые странные и нелепые аспекты интернет-культуры, используя при этом безопасность и прозрачность технологии блокчейн. Цель DERPcoin - создать децентрализованную валюту, управляемую сообществом, которая вознаграждает творчество и юмор. Официальный сайт: https://www.derp.gay/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x878fCC2bdccCFf8c56812607b9a58F29b274C4f0 Купить DERP сейчас!

Токеномика и анализ цен Derp Coin (DERP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Derp Coin (DERP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 690,00B $ 690,00B $ 690,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 404,13K $ 404,13K $ 404,13K Исторический максимум: $ 0,0000111111 $ 0,0000111111 $ 0,0000111111 Исторический минимум: $ 0,00000001985848212 $ 0,00000001985848212 $ 0,00000001985848212 Текущая цена: $ 0,0000005857 $ 0,0000005857 $ 0,0000005857 Узнайте больше о цене Derp Coin (DERP)

Токеномика Derp Coin (DERP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Derp Coin (DERP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DERP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DERP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DERP, изучите текущую цену DERP!

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