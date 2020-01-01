Токеномика DeFrogs (DEFROGS) Откройте для себя ключевую информацию о DeFrogs (DEFROGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFrogs (DEFROGS) Коллекция из 10 000 DeFrog, созданная с помощью ERC404, экспериментального стандарта токенов, обеспечивающего постоянную ликвидность и полувзаимозаменяемость для Ethereum NFT. Первый ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Официальный сайт: https://defrogs.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Купить DEFROGS сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFrogs (DEFROGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFrogs (DEFROGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 795,60K $ 795,60K $ 795,60K Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 795,60K $ 795,60K $ 795,60K Исторический максимум: $ 1 700 $ 1 700 $ 1 700 Исторический минимум: $ 1,4698512303225224 $ 1,4698512303225224 $ 1,4698512303225224 Текущая цена: $ 79,56 $ 79,56 $ 79,56 Узнайте больше о цене DeFrogs (DEFROGS)

Токеномика DeFrogs (DEFROGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFrogs (DEFROGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFROGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFROGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFROGS, изучите текущую цену DEFROGS!

Как купить DEFROGS Заинтересованы в добавлении DeFrogs (DEFROGS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEFROGS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DEFROGS на MEXC прямо сейчас!

История цены DeFrogs (DEFROGS) Анализ истории цены DEFROGS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DEFROGS прямо сейчас!

Прогноз цены DEFROGS Хотите узнать, куда может двигаться DEFROGS? Наша страница прогноза цены DEFROGS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEFROGS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!