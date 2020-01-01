Токеномика Dark Eclipse (DARK)

Токеномика Dark Eclipse (DARK)

Откройте для себя ключевую информацию о Dark Eclipse (DARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dark Eclipse (DARK)

$DARK – это проект ИИ, GameFi и инфраструктуры под руководством @edgarpavlovsky (основатель @mtndao). Это не просто мемкоин – это новатор в области применения реального ИИ. Команда запустила DARK Games, игровую вселенную, где сражаются только ИИ. Люди не играют – они делают ставки на исход, спонсируют ИИ и разрабатывают стратегии. В кои-то веки ИИ оказался в центре внимания.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/8BtoThi2ZoXnF7QQK1Wjmh2JuBw9FjVvhnGMVZ2vpump

Токеномика и анализ цен Dark Eclipse (DARK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dark Eclipse (DARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,047094
$ 0,047094$ 0,047094
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,003163
$ 0,003163$ 0,003163

Токеномика Dark Eclipse (DARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dark Eclipse (DARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DARK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DARK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DARK, изучите текущую цену DARK!

Как купить DARK

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История цены Dark Eclipse (DARK)

Анализ истории цены DARK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.