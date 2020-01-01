Токеномика CUDIS (CUDIS)

Токеномика CUDIS (CUDIS)

Откройте для себя ключевую информацию о CUDIS (CUDIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CUDIS (CUDIS)

Стремясь увеличить продолжительность жизни до 140 лет, CUDIS создает первый в истории протокол долголетия, призванный сделать долголетие отслеживаемым, персонализированным и выгодным. Благодаря интеграции кольца CUDIS Ring, центра долголетия на базе искусственного интеллекта и суперприложения на основе блокчейна пользователи получат полную собственность на свои данные о здоровье, информацию о долголетии в режиме реального времени и экономические стимулы для оптимизации своего биологического здоровья. CUDIS создает новую экосистему долголетия с реалистичными и эффективными продуктами, программами и услугами совместно с партнерами по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.cudis.xyz
Whitepaper:
https://whitepaper.cudis.xyz/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN

Токеномика и анализ цен CUDIS (CUDIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CUDIS (CUDIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,64M
$ 16,64M$ 16,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 247,50M
$ 247,50M$ 247,50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 67,24M
$ 67,24M$ 67,24M
Исторический максимум:
$ 0,173
$ 0,173$ 0,173
Исторический минимум:
$ 0,052958714603795906
$ 0,052958714603795906$ 0,052958714603795906
Текущая цена:
$ 0,06724
$ 0,06724$ 0,06724

Токеномика CUDIS (CUDIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CUDIS (CUDIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CUDIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CUDIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUDIS, изучите текущую цену CUDIS!

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История цены CUDIS (CUDIS)

Анализ истории цены CUDIS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.