Токеномика CUDIS (CUDIS) Откройте для себя ключевую информацию о CUDIS (CUDIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CUDIS (CUDIS) Стремясь увеличить продолжительность жизни до 140 лет, CUDIS создает первый в истории протокол долголетия, призванный сделать долголетие отслеживаемым, персонализированным и выгодным. Благодаря интеграции кольца CUDIS Ring, центра долголетия на базе искусственного интеллекта и суперприложения на основе блокчейна пользователи получат полную собственность на свои данные о здоровье, информацию о долголетии в режиме реального времени и экономические стимулы для оптимизации своего биологического здоровья. CUDIS создает новую экосистему долголетия с реалистичными и эффективными продуктами, программами и услугами совместно с партнерами по всему миру. Официальный сайт: https://www.cudis.xyz Whitepaper: https://whitepaper.cudis.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CudisfkgWvMKnZ3TWf6iCuHm8pN2ikXhDcWytwz6f6RN Купить CUDIS сейчас!

Токеномика и анализ цен CUDIS (CUDIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CUDIS (CUDIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,64M $ 16,64M $ 16,64M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 247,50M $ 247,50M $ 247,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,24M $ 67,24M $ 67,24M Исторический максимум: $ 0,173 $ 0,173 $ 0,173 Исторический минимум: $ 0,052958714603795906 $ 0,052958714603795906 $ 0,052958714603795906 Текущая цена: $ 0,06724 $ 0,06724 $ 0,06724 Узнайте больше о цене CUDIS (CUDIS)

Токеномика CUDIS (CUDIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CUDIS (CUDIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CUDIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CUDIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CUDIS, изучите текущую цену CUDIS!

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