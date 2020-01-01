Токеномика CROWN (CROWN)

Токеномика CROWN (CROWN)

Откройте для себя ключевую информацию о CROWN (CROWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CROWN (CROWN)

CROWN - самый первый глобальный токен в сфере развлечений, объединяющий традиционную интеллектуальную собственность (ИС) с технологией блокчейн для улучшения бизнеса и создания дополнительной ценности для держателей токена CROWN и сообщества. Держатели наших токенов получат доступ к быстрорастущим секторам интеллектуальной собственности, NFT и Метавселенной, получая при этом вознаграждения, льготы и привилегии от наших экосистем. За нами стоят производственные компании с многомиллионными оборотами, многолетние права на интеллектуальную собственность и глубокие партнерские отношения с лучшими представителями отрасли. Мы верим в силу интеллектуальной собственности. ИС из одной истории можно распространить на другие быстро развивающиеся отрасли, такие как игры, комиксы, романы, товары, сериалы, фильмы и NFT.

Официальный сайт:
https://crowntoken.io/
Whitepaper:
https://cdn.crowntoken.io/Crown-Whitepaper-April-2023.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xF3Bb9F16677F2B86EfD1DFca1c141A99783Fde58

Токеномика и анализ цен CROWN (CROWN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CROWN (CROWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 140,00M
$ 140,00M$ 140,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,19M
$ 8,19M$ 8,19M
Исторический максимум:
$ 3,996
$ 3,996$ 3,996
Исторический минимум:
$ 0,0605021727979559
$ 0,0605021727979559$ 0,0605021727979559
Текущая цена:
$ 0,0585
$ 0,0585$ 0,0585

Токеномика CROWN (CROWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CROWN (CROWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CROWN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CROWN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROWN, изучите текущую цену CROWN!

Как купить CROWN

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История цены CROWN (CROWN)

Анализ истории цены CROWN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.