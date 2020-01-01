Токеномика CROWN (CROWN) Откройте для себя ключевую информацию о CROWN (CROWN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CROWN (CROWN) CROWN - самый первый глобальный токен в сфере развлечений, объединяющий традиционную интеллектуальную собственность (ИС) с технологией блокчейн для улучшения бизнеса и создания дополнительной ценности для держателей токена CROWN и сообщества. Держатели наших токенов получат доступ к быстрорастущим секторам интеллектуальной собственности, NFT и Метавселенной, получая при этом вознаграждения, льготы и привилегии от наших экосистем. За нами стоят производственные компании с многомиллионными оборотами, многолетние права на интеллектуальную собственность и глубокие партнерские отношения с лучшими представителями отрасли. Мы верим в силу интеллектуальной собственности. ИС из одной истории можно распространить на другие быстро развивающиеся отрасли, такие как игры, комиксы, романы, товары, сериалы, фильмы и NFT. Официальный сайт: https://crowntoken.io/ Whitepaper: https://cdn.crowntoken.io/Crown-Whitepaper-April-2023.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xF3Bb9F16677F2B86EfD1DFca1c141A99783Fde58 Купить CROWN сейчас!

Токеномика и анализ цен CROWN (CROWN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CROWN (CROWN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 140,00M $ 140,00M $ 140,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,19M $ 8,19M $ 8,19M Исторический максимум: $ 3,996 $ 3,996 $ 3,996 Исторический минимум: $ 0,0605021727979559 $ 0,0605021727979559 $ 0,0605021727979559 Текущая цена: $ 0,0585 $ 0,0585 $ 0,0585 Узнайте больше о цене CROWN (CROWN)

Токеномика CROWN (CROWN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CROWN (CROWN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROWN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROWN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROWN, изучите текущую цену CROWN!

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