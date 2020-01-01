Токеномика Connex (CONX) Откройте для себя ключевую информацию о Connex (CONX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Connex (CONX) Целью Connex является создание профессиональной сети Web3, не требующей разрешений, открытой и основанной на сотрудничестве. Токен CONX является важным компонентом такой инфраструктуры, поскольку он выполняет функции управляющего токена, стимулирует участие пользователей и служит основным платежным токеном экосистемы Connex. Официальный сайт: https://connex.social/ Whitepaper: https://connex.gitbook.io/connex/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1b2128AbC4119474D16Bb0a04200B63B0e68A971 Купить CONX сейчас!

Токеномика и анализ цен Connex (CONX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Connex (CONX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,73M $ 57,73M $ 57,73M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,98B $ 4,98B $ 4,98B Исторический максимум: $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 Исторический минимум: $ 1,6743141503601893 $ 1,6743141503601893 $ 1,6743141503601893 Текущая цена: $ 49,8494 $ 49,8494 $ 49,8494 Узнайте больше о цене Connex (CONX)

Токеномика Connex (CONX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Connex (CONX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CONX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CONX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONX, изучите текущую цену CONX!

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