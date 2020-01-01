Токеномика Connex (CONX)

Токеномика Connex (CONX)

Откройте для себя ключевую информацию о Connex (CONX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Connex (CONX)

Целью Connex является создание профессиональной сети Web3, не требующей разрешений, открытой и основанной на сотрудничестве. Токен CONX является важным компонентом такой инфраструктуры, поскольку он выполняет функции управляющего токена, стимулирует участие пользователей и служит основным платежным токеном экосистемы Connex.

Официальный сайт:
https://connex.social/
Whitepaper:
https://connex.gitbook.io/connex/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1b2128AbC4119474D16Bb0a04200B63B0e68A971

Токеномика и анализ цен Connex (CONX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Connex (CONX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 57,73M
$ 57,73M$ 57,73M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,98B
$ 4,98B$ 4,98B
Исторический максимум:
$ 1 000
$ 1 000$ 1 000
Исторический минимум:
$ 1,6743141503601893
$ 1,6743141503601893$ 1,6743141503601893
Текущая цена:
$ 49,8494
$ 49,8494$ 49,8494

Токеномика Connex (CONX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Connex (CONX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CONX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CONX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONX, изучите текущую цену CONX!

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История цены Connex (CONX)

Анализ истории цены CONX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.